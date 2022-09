Van Gaal over keuze Pasveer: ’Ik ben heel nieuwsgierig naar hem’

De nummer 1 van Ajax krijgt in Warschau de voorkeur boven Jasper Cillessen en Mark Flekken. „We wilden hem verleden jaar al oproepen, maar toen brak hij iets in zijn hand en ging het niet door. Maar gelukkig kan het nu nog net. Hij is hersteld en heeft bij Ajax laten zien wat hij kan”, aldus Van Gaal.

De bondscoach zei een dag voor het duel met Polen dat hij toewerkt naar zijn beoogde ploeg voor het WK in Qatar. Tegen Polen krijgt PSV’er Cody Gakpo als aanvallende middenvelder achter de spitsen Memphis Depay en Steven Bergwijn de voorkeur boven Davy Klaassen.

„Met Gakpo is er minder balans dan met Klaassen, want Gakpo speelt aanvallender. Ik wil hem nu zien”, aldus Van Gaal. „Je kan er bijna vanuit gaan dat Klaassen zondag tegen België speelt. Dan kunnen we meer balans op het middenveld gebruiken. Ik ga steeds meer naar een vast elftal toe. Je ziet aan de basisspelers al bijna wie ’vast’ zijn. Maar ze moeten wel blijven leveren natuurlijk. Ik wil ook nog wat anderen zien en daar hebben we alleen deze twee wedstrijden nog maar voor.”