Duitse koploper Union Berlin verlengt contract trainer Fischer

16:21 uur De verrassende koploper van de Duitse voetbalcompetitie, 1. FC Union Berlin, heeft het contract van trainer Urs Fischer verlengd. De 56-jarige Zwitser werkt al sinds 2018 bij de club uit Berlijn. Zijn ploeg gaat na zeven speelrondes aan de leiding in de Bundesliga met 17 punten.

Union Berlin maakte niet bekend voor hoelang Fischer heeft bijgetekend, alleen dat het om meerdere jaren gaat. Zijn contract zou komende zomer aflopen.

In het eerste seizoen onder leiding van Fischer promoveerde Union Berlin via de play-offs naar de hoogste afdeling in Duitsland. In 2021 plaatste de club zich als nummer 7 van de competitie voor de Conference League, afgelopen seizoen kwalificeerde Union Berlin zich zelfs voor de Europa League door vijfde te worden.

Nu voert de ’tweede’ club uit Berlijn, die meestal in de schaduw staat van stadgenoot Hertha BSC, de Bundesliga aan. Een hoofdrol is er voor Sheraldo Becker. De oud-speler van Ajax, PEC Zwolle en ADO Den Haag voert met zes doelpunten de topscorerslijst in Duitsland aan.

Real-aanvaller Benzema verwacht na blessure zondag weer te spelen

16:05 uur Karim Benzema van Real Madrid verwacht dat hij zondag weer kan voetballen. De 34-jarige Fransman keerde woensdag terug op het trainingsveld na ruim drie weken afwezigheid vanwege een bovenbeenblessure. „Ik ben blij om weer bij het team te zijn en voel me goed”, aldus de aanvoerder van de Spaanse kampioen en winnaar van de Champions League.

Zijn afwezigheid kwam Benzema ook weer niet al te slecht uit. „Ik was deze zomer laat terug van vakantie. Ik had geen goede voorbereiding. Ik heb nu de kans gehad om dat recht te zetten en voel me heel goed.”

Real speelt in oktober negen wedstrijden, waarvan de eerste zondag tegen Osasuna. De club uit Madrid heeft in de Spaanse competitie na zes wedstrijden aan kop een voorsprong van 2 punten op FC Barcelona.

KNVB straft De Graafschap met uitduel zonder publiek na vuurwerk

15:08 uur De Graafschap mag naar de wedstrijd bij Heracles Almelo op 7 oktober geen supporters meenemen. Voetbalbond KNVB heeft de eerstedivisieclub uit Doetinchem die straf opgelegd vanwege het afsteken van vuurwerk in de uitwedstrijd bij FC Eindhoven tijdens de nacompetitie vorig seizoen.

Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp probeerde tijdens de zitting van de tuchtcommissie te voorkomen dat andere supporters van de club hierdoor worden getroffen. „Ik heb betoogd dat er nu ook mensen gestraft worden voor het afsteken van vuurwerk, die hier helemaal niets mee te maken hadden. Dat vind ik moeilijk om te accepteren. Aan de andere kant wisten we dat we een voorwaardelijke straf hadden staan van het spelen van een uitduel zonder publiek.”