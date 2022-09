Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Voor het eerst vrouwelijke scheidsrechter in Serie A

20.24 uur: Voor het eerst heeft komend weekeinde een vrouwelijke scheidsrechter de leiding over een wedstrijd in de hoogste Italiaanse voetbalcompetitie, de Serie A. Maria Sole Ferrieri Caputi fluit zondagmiddag Sassuolo - Salernitana.

„Dit is een historische dag, ik ben er emotioneel van”, zei voorzitter Alfredo Trentalange van de Italiaanse scheidsrechterscommissie op een speciaal daarvoor belegde persconferentie. „Maria Sole gaat op basis van haar prestaties debuteren in de Serie A. We delen geen cadeautjes uit, ze heeft dit zelf verdiend. We kunnen dit zien als een succes van de hele scheidsrechtersopleiding.”

De 31-jarige Ferrieri Caputi floot vorig seizoen vooral in de Serie C, het derde niveau van het Italiaanse voetbal. Ze promoveerde afgelopen zomer naar de hoogste categorie van het scheidsrechterskorps.

In onder meer Frankrijk en Duitsland zijn al langer vrouwelijke arbiters actief op het hoogste niveau. De Française Stéphanie Frappart floot ook al in de Champions League en in 2019 had ze de leiding over het duel om de Europese Supercup. Vorig jaar floot Frappart de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Letland en ze was als vierde official actief op het EK. Voor het komende WK in Qatar heeft de FIFA drie vrouwen geselecteerd die ook daadwerkelijk wedstrijden gaan fluiten. Naast Frappart zijn dat Salima Mukansanga uit Rwanda en de Japanse Yoshimi Yamashita.

In het Nederlandse mannenvoetbal is het nog wachten op de eerste vrouwelijke scheidsrechter. Franca Overtoom debuteerde eind vorig jaar wel als grensrechter in de Eredivisie.

’Grootste onderzoek ooit naar topsportcultuur’ krijgt vorm

19.13 uur: Met een onderzoek in 20 tot 24 takken van sport wil een onderzoeksteam onder leiding van Marjan Olfers en Anton van Wijk inzicht krijgen in de factoren die bepalend zijn voor de topsportcultuur in Nederland. Beide onderzoekers van Verinorm, eerder verantwoordelijk voor een grondig rapport over misstanden in de turnsport, gaven woensdag bij het Kenniscentrum Sport & Bewegen in Utrecht een tussenstand.

Het onderzoek in het ijshockey en judo loopt goed, met wielrennen en volleybal wordt nu een begin gemaakt. Die vier sporten maakten deel uit van een in januari gestarte pilot. „De vertraging ligt in het ontwikkelen van de vragenlijsten”, vertelde Olfers, hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en met Van Wijk de directie vormend van onderzoeksbureau Verinorm. „Die lijsten moeten uiteraard wetenschappelijk gevalideerd zijn.”

Het onderzoek, dat wordt gedaan in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van VWS, is een klus die wellicht drie jaar in beslag gaat nemen. „Dit is wereldwijd het grootste onderzoek ooit naar de topsportcultuur”, zei Olfers. De gegevens, die mede een antwoord moeten geven op de vraag welke effectieve en preventieve maatregelen kunnen worden genomen om tot een gezond en veilig sportklimaat te komen, moeten behalve uit vragenlijsten komen uit interviews. Olfers: „Het gaat om 200 vragen die anoniem kunnen worden beantwoord. Daarbij willen we mensen spreken die kunnen duiden wat er uit de antwoorden naar voren komt.”

Iedere sport krijgt een eigen rapportage, waarbij Olfers en Van Wijk benadrukken dat het geen onderzoek is naar ongewenst gedrag in de sport. Jurist, psycholoog en criminoloog Van Wijk: „Mochten we daarop stuiten, dan zullen we dat rapporteren en doorverwijzen. Onderzoek naar ongewenste intimiteiten is reactief; in ons onderzoek kan wellicht wel naar voren komen waar het vandaan komt.”

Olfers hoopt dat minimaal 40 procent van de topsporters meewerkt. „We zullen coaches en ambassadeurs van een sport benaderen om sporters te overtuigen mee te werken. Wij gedijen met een hoge respons, maar de sporter ook.”

Heupblessure houdt Mo Farah uit marathon van Londen

18:41 uur De Britse topatleet Mo Farah doet zondag niet mee aan de marathon van Londen. De viervoudig olympisch kampioen heeft een heupblessure. Hoewel Farah intensieve behandelingen ondergaat, is hij niet op tijd fit voor de hardloopklassieker over 42,195 kilometer door de Engelse hoofdstad.

„Ik heb de afgelopen maanden heel hard getraind en kwam daardoor weer goed in vorm”, zegt de 39-jarige Farah, afkomstig uit Somalië. „De laatste tien dagen heb ik echter pijn aan mijn rechterheup. Ik heb intensieve fysiotherapie en behandelingen gehad en er alles aan gedaan om aan de startlijn te staan, maar helaas is de situatie niet genoeg verbeterd om zondag mee te doen. Het is heel teleurstellend dat ik me moet afmelden.”

Arantxa Rus verliest na setwinst van Sakkari in Parma

18:10 uur Het is tennisster Arantxa Rus niet gelukt om voor een stuntje te zorgen op het WTA-toernooi van Parma. De 31-jarige Nederlandse won de eerste set tegen de als eerste geplaatste Maria Sakkari, maar moest daarna alsnog buigen voor de Griekse nummer 7 van de wereld: 6-3 2-6 3-6. De partij duurde ruim 2,5 uur.

Rus won dinsdag in de eerste ronde op het Italiaanse gravel, haar favoriete ondergrond, wel van de Hongaarse Panna Udvardy (7-5 6-3). De Westlandse is inmiddels buiten de top 100 van de wereldranglijst gevallen. Rus, ooit de nummer 61 van de wereld, staat nu op plek 114. Ze bereikte vorige week wel de kwartfinales op het kleine WTA-toernooi in Boedapest.

Sakkari (27) stond eerder dit jaar even op de derde plaats van de mondiale ranking. De Griekse neemt het in Parma in de kwartfinales op tegen de voor België uitkomende Maryna Zanevska.

Duitse koploper Union Berlin verlengt contract trainer Fischer

16:21 uur De verrassende koploper van de Duitse voetbalcompetitie, 1. FC Union Berlin, heeft het contract van trainer Urs Fischer verlengd. De 56-jarige Zwitser werkt al sinds 2018 bij de club uit Berlijn. Zijn ploeg gaat na zeven speelrondes aan de leiding in de Bundesliga met 17 punten.

Union Berlin maakte niet bekend voor hoelang Fischer heeft bijgetekend, alleen dat het om meerdere jaren gaat. Zijn contract zou komende zomer aflopen.

In het eerste seizoen onder leiding van Fischer promoveerde Union Berlin via de play-offs naar de hoogste afdeling in Duitsland. In 2021 plaatste de club zich als nummer 7 van de competitie voor de Conference League, afgelopen seizoen kwalificeerde Union Berlin zich zelfs voor de Europa League door vijfde te worden.

Nu voert de ’tweede’ club uit Berlijn, die meestal in de schaduw staat van stadgenoot Hertha BSC, de Bundesliga aan. Een hoofdrol is er voor Sheraldo Becker. De oud-speler van Ajax, PEC Zwolle en ADO Den Haag voert met zes doelpunten de topscorerslijst in Duitsland aan.

Real-aanvaller Benzema verwacht na blessure zondag weer te spelen

16:05 uur Karim Benzema van Real Madrid verwacht dat hij zondag weer kan voetballen. De 34-jarige Fransman keerde woensdag terug op het trainingsveld na ruim drie weken afwezigheid vanwege een bovenbeenblessure. „Ik ben blij om weer bij het team te zijn en voel me goed”, aldus de aanvoerder van de Spaanse kampioen en winnaar van de Champions League.

Zijn afwezigheid kwam Benzema ook weer niet al te slecht uit. „Ik was deze zomer laat terug van vakantie. Ik had geen goede voorbereiding. Ik heb nu de kans gehad om dat recht te zetten en voel me heel goed.”

Real speelt in oktober negen wedstrijden, waarvan de eerste zondag tegen Osasuna. De club uit Madrid heeft in de Spaanse competitie na zes wedstrijden aan kop een voorsprong van 2 punten op FC Barcelona.

KNVB straft De Graafschap met uitduel zonder publiek na vuurwerk

15:08 uur De Graafschap mag naar de wedstrijd bij Heracles Almelo op 7 oktober geen supporters meenemen. Voetbalbond KNVB heeft de eerstedivisieclub uit Doetinchem die straf opgelegd vanwege het afsteken van vuurwerk in de uitwedstrijd bij FC Eindhoven tijdens de nacompetitie vorig seizoen.

Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp probeerde tijdens de zitting van de tuchtcommissie te voorkomen dat andere supporters van de club hierdoor worden getroffen. „Ik heb betoogd dat er nu ook mensen gestraft worden voor het afsteken van vuurwerk, die hier helemaal niets mee te maken hadden. Dat vind ik moeilijk om te accepteren. Aan de andere kant wisten we dat we een voorwaardelijke straf hadden staan van het spelen van een uitduel zonder publiek.”