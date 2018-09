Ronaldo kan met Real Madrid nu al rechtse directe uitdelen aan Barça

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo Ⓒ Hollandse Hoogte

Oh, wat zullen ze bij Real Madrid graag terugdenken aan die tweede dag van april. Een herhaling van toen – een zege in Camp Nou, nota bene vlak na het overlijden van Johan Cruijff – kan De Koninklijke op pole position zetten voor de eerste landstitel sinds 2012. Maar je rijk rekenen tegen een FC Barcelona met Lionel Messi, Luis Suarez en Neymar is vooraf misschien niet de meest verstandige tactiek.