Teamdokter Deceuninck-QuickStep positief over herstel Fabio Jakobsen

De ploegarts is zaterdag nog bij de Nederlander langsgeweest in het ziekenhuis. „Gezien de ernst van het ongeval maakt hij het zeer goed.” Hij vervolgt: „Hij is volledig bij bewustzijn. Praten lukt nog niet, maar communiceren via tekstberichten gaat prima.”

Eind volgende week zal hij klaar zijn om overgebracht te worden naar Nederland, denkt Van Mol. „Waar we ons nog zorgen om maken is de esthetische schade en eventueel de spiergroep rond zijn mond.”

Bekwaam

De teamdokter geeft aan dat ze Jakobsen vooral positieve berichten meegeven. „Op die manier heeft hij hoop op herstel.”

Hij is tevreden over hoe de Nederlands kampioen wordt behandeld. „Ik communiceer met een erg bekwame arts die ook Engels praat. Ook de dokter van het interventieteam heeft zijn werk perfect uitgevoerd. Die heeft hem niet gereanimeerd, wel geïntubeerd.”

Terugkeer op fiets

Vrijdag meldde de behandelende arts van Jakobsen, Pawel Gruenpeter, al dat de onfortuinlijke renner zelfstandig ademt. „De patiënt is bij bewustzijn, hij ademt zelfstandig, hij kan al zijn ledematen bewegen en hij kan communiceren. Alleen praten lukt niet.”

Ook hij is ervan overtuigd dat Jakobsen terugkeert op de fiets. „Als hij zo’n val overleeft, dan komt hij ook zeker terug in de sport”, zei Gruenpeter tegen Poolse media, nadat Jakobsen uit zijn kunstmatige coma was gehaald. „We zijn heel tevreden met hoe het gaat.”

De 23-jarige sprinter uit Heukelum crashte woensdag bij een snelheid van zo’n 80 kilometer per uur, toen hij vlak voor de finish van de eerste etappe in de Ronde van Polen werd klemgereden door Dylan Groenewegen. Jakobsen werd zwaargewond opgenomen in het St. Barbara-hospitaal van Sosnowiec. De renner onderging in de nacht van woensdag op donderdag een vijf uur durende operatie. Hij werd een tijdje in een kunstmatige coma gehouden.