Kan Barney-fan Stephen Bunting na donkere periode ’all the way’ gaan op WK darts?

Stephen Bunting met zijn grote idool Raymond van Barneveld. Ⓒ ANP/HH

Misschien wel de meest verrassende naam in de halve finales is die van Stephen Bunting. De 35-jarige Engelsman is weliswaar gewoon een voormalig wereldkampioen, maar na zijn overstap van de BDO naar de PDC bleven de echte topresultaten lange tijd uit voor deze grote fan van Raymond van Barneveld. Hij raakte in een depressie, klopte aan bij een sportpsycholoog en brak vorig jaar met zijn management. Alles is tegenwoordig anders voor Bunting. Kan hij nu wel weer doordrukken?