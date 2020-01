Sadio Mané voor het eerst Afrikaans voetballer van het jaar

Sadio Mané Ⓒ AFP

Sadio Mané is door de CAF, de Afrikaanse voetbalbond, verkozen tot Afrikaans voetballer van het jaar. De 27-jarige Senegalees is de opvolger van Mohammed Salah, die de ereprijs de afgelopen twee jaar wist te winnen. De aanvaller van Liverpool nam de prijs zelf in ontvangst in het Egyptische Hurghada.