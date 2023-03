Pascal Jansen na stunt in Rome: ’Hier mogen we van genieten’

„Wat we nastreefden, dat is voor een groot deel gelukt”, zei Jansen bij ESPN. „We waren vrij behoorlijk aan de bal, maar deden het zeker ook erg goed als zij de bal hadden.”

Lazio liep in de openingsfase van het duel over AZ heen en kwam in de 18e minuut op voorsprong door een treffer van Pedro. „In het eerste kwartier dreigde het mis te gaan”, erkende Jansen. „Dat kwam ook omdat Pavlidis aanvankelijk te ver weg bleef spelen. Toen hij vaker naar het middenveld zakte, kregen we het beter voor elkaar. Toen kwamen we vaker en langer aan de bal.”

Pavlidis tekende in de 45e minuut voor de gelijkmaker en Milos Kerkez schoot de bezoekers in de 62e minuut naar een zege. „Dat is heel mooi”, zei Jansen. „Hier mogen we van genieten. Maar ik heb net ook tegen mijn spelers gezegd dat we pas in de rust van deze achtste finale zijn. De tweede helft is volgende week donderdag in Alkmaar.”

