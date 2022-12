Amerikaanse basketbalster Griner vrijgelaten in ruil voor Russische wapenhandelaar

De uitwisseling van gevangenen vond plaats op het vliegveld van Abu Dhabi. De Amerikaanse president Joe Biden heeft al telefonisch met Griner gesproken en van haar gehoord dat ze in goede gezondheid verkeert.

De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner Ⓒ ANP / AFP

Griner is een van de beste basketbalsters van de wereld en haar arrestatie in Rusland zorgde voor veel opschudding in de VS. Ze won twee keer goud op de Olympische Spelen en is ook in de WNBA een belangrijke speler voor Phoenix Mercury. Ze werd in februari in Moskou opgepakt omdat ze een vulling met wietolie voor een e-sigaret in haar bagage had. Ze kreeg negen jaar celstraf vanwege het bezit en smokkelen van drugs.

Gevangenisstraf van 25 jaar

De Russische wapenhandelaar Viktor Bout zat al jaren vast in de VS. In 2008 werd hij opgepakt in Thailand en later is hij uitgeleverd aan de VS voor berechting. Bout was veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor samenzwering tot moord, illegale wapenhandel en hulp aan terroristen. Hij zou onder andere de Taliban van wapens hebben voorzien.

De Amerikaanse oud-marinier Paul Whelan, wiens naam ook vaak genoemd werd in geruchten over een eventuele gevangenenruil, zit nog vast in Rusland. Over zijn vrijlating wordt nog gesproken.