Premium Het beste van De Telegraaf

Spits scoort voor overleden moeder Oranje Leeuwin Lineth Beerensteyn: ’Deze was voor mama’

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Lineth Beerensteyn steekt beide wijsvingers in de lucht stak richting de hemel. Ⓒ ANP

ZWOLLE - Lineth Beerensteyn beleefde dinsdag in Zwolle een bijzonder emotionele avond. Voor de eerste keer sinds tijden droeg ze weer het Oranje-shirt. Beerensteyn maakte een fraaie treffer, die ze opdroeg aan haar vorig maand overleden moeder Linda, haar grootste maatje. Het was in de 55e minuut van de oefeninterland tegen Denemarken (2-0) dat Beerensteyn (26) een fraaie spitsengoal maakte: met rechts kapte ze een tegenstander uit, om de bal met links in de lange hoek te schieten.