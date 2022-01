Eerbetoon Feyenoord-fans aan Wim Jansen in de maak

De herdenking vindt plaats met goedkeuring van de familie van de op 75-jarige leeftijd overleden Jansen, laten de drie supportersverenigingen weten: „Direct na het overlijden van Wim Jansen zijn we samen met de club in contact getreden met zijn familie om hen waar het kan te steunen. De familie heeft aangegeven dat zij de supporters in staat wil stellen om hun laatste eer te bewijzen".

Het voorplein, waar ook het standbeeld van Jansen’s collega-clubicoon Coen Moulijn staat, bevindt zich op zo’n 100 meter van trainingscomplex Varkenoord. Een mooiere plek voor de herdenking van de oer-Feyenoorder, die 415 wedstrijden speelde voor de Club van Zuid, is nauwelijks denkbaar. Jansen had zijn hart als opleider pur sang verpand aan de jeugdopleiding en was vrijwel dagelijks te vinden op Varkenoord.

De herdenking start zaterdag 29 januari om 14.00 uur.