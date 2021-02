Terence Kongolo in problemen na verjaardagsfeestje: ’Dit is onacceptabel’

De oud-Feyenoorder, die afgelopen zondag 27 werd, stapte na de gewonnen wedstrijd bij Everton (0-2) nietsvermoedend zijn huiskamer binnen, waar hij werd verrast door zeven vrienden. Een overtreding van de regels die momenteel in Engeland gelden. Als gevolg van het coronavirus is het niet toegestaan om in je eigen huis andere huishoudens te ontvangen.

Kongolo was zelf niet van de festiviteiten op de hoogte, maar is door zijn vrienden wel in moeilijkheden gekomen. Zijn club Fulham zag door het coronavirus dit seizoen al twee wedstrijden uitgesteld, en het trainingscomplex is vanwege een eerdere coronauitbraak gesloten.

’Niet blij mee’

Fulham-trainer Scott Parker liet in de Daily Mail dan ook weten ’not amused’ te zijn over de gang van zaken in huize-Kongolo. „Ik ben hier natuurlijk niet blij mee. We weten allemaal in wat voor tijd we momenteel leven en wat er allemaal wel en niet kan. Dit is gewoon onacceptabel. Ik heb er met Terence over gesproken, maar wat ik ervan begreep wist hij er niet veel van. Het was een verrassingsfeestje.”

Kongolo zat tijdens het midweekse duel met Burnley (1-1) wel gewoon bij de selectie, maar behoort tijdens de thuiswedstrijd tegen Sheffield United van zaterdagavond niet tot het keurkorps van Parker. „De mensen die dit voor Terence georganiseerd hebben, hebben hem in een kwetsbare positie gebracht”, aldus de coach. „We zullen hier intern goed naar kijken.”

De 4-voudig international van Oranje is niet de eerste speler van Fulham die in deze coronaperiode de fout in gaat. Eerder werd de Serviër Aleksandar Mitrovic op oudejaarsavond al gefotografeerd met zijn vriend en Crystal Palace-speler Luka Milivojevic.

