VIDEO Sfeervolle laatste trainingen bij Feyenoord en Ajax in aanloop naar Klassieker

De Rotterdamse spelers van trainer Arne Slot werden met vuurwerk en fakkels onthaald op het veld van het jeugdcomplex. De wind zorgde ervoor dat de spelers op het veld een tijdje niet te zien waren in de rook. Normaal gesproken traint Feyenoord op het nieuwe trainingscomplex 1908, maar voor de laatste training voor de Klassieker week de club uit naar Varkenoord, vlakbij De Kuip. Aan beide kanten van het veld stond een groot aantal fans.

Ook in Amsterdam werd vuurwerk afgestoken toen de spelers van Ajax het veld betraden. De voetballers applaudisseerden voor de fans op de tribunes.

De topper in de Eredivisie begint zondag om 14.30 uur. Fans van Ajax zijn niet welkom in de uitverkochte Kuip. Feyenoord heeft uit voorzorg netten opgehangen om te voorkomen dat supporters vuurwerk of andere voorwerpen op het veld gooien. De Klassieker is extra beladen omdat het de eerste keer is dat Steven Berghuis sinds zijn transfer van Feyenoord naar Ajax terugkeert in een volle Kuip. Berghuis kreeg na zijn overstap te maken met ernstige bedreigingen.

Ook rond De Kuip zijn veel veiligheidsmaatregelen getroffen, onder meer om de aankomst van de spelersbus van Ajax zonder problemen te laten verlopen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb wil niet zeggen hoeveel politieagenten hij heeft ingeschakeld, maar zei vrijdag in het tv-programma Jinek wel dat de maatregelen "miljoenen" kosten.

Feyenoord gaat aan kop in de Eredivisie en heeft 5 punten voorsprong op Ajax.

Bekijk hier de sfeerbeelden uit Rotterdam én Amsterdam:

De winterse kou deerde de Rotterdamse fans bepaald niet. Ⓒ ANP/HH

De spelers van Feyenoord komen het trainingsveld op. Ⓒ ANP/HH

De laatste training voor De Klassieker in beeld. Ⓒ ANP/HH

Ook in Amsterdam aan sfeer geen gebrek. Ⓒ ANP/HH