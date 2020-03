Willem II verlengt met Dankerlui

Dankerlui (23) kwam in 2018 over van Jong Ajax. Sindsdien kwam hij 65 keer in actie voor Willem II. Hij scoorde vijf keer. Dankerlui: „Het is mooi dat de club het vertrouwen in mij uitspreekt en dat we samen langer doorgaan. Sinds ik bij Willem II ben heb ik de club positief zien ontwikkelen. Ik wil eraan bijdragen om die stijgende lijn vast te blijven houden.”