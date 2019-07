Dumoulin blijft Sunweb trouw

Tom Dumoulin Ⓒ AFP

BRUSSEL - Tom Dumoulin heeft vanavond in een verklaring laten weten dat op dit moment een overgang naar een ander team niet aan de orde is. Hiermee reageert de Limburger op een artikel in het Italiaanse TuttoBiciWeb waarin staat dat hij het doorlopende contract bij zijn huidige werkgever tot en met 2021 zou willen ontbinden.