Kira Toussaint pakt Europese titel op 200 meter rugslag, Arno Kamminga brons op 100 meter

Achter de 27-jarige Toussaint eindigde de Italiaanse Margherita Panziera in 2.02,05 als tweede en het brons was voor Lena Grabowski uit Oostenrijk, die tot 2.04,74 kwam.

Toussaint had zich al met de beste tijd geplaatst voor de eindstrijd, waarin ze haar favorietenrol met verve waarmaakte. Ze bouwde haar race goed op en maakte het verschil in het tweede deel. Toussaint, die het liefst uitkomt op de 50 en 100 meter rugslag, zwom steeds verder weg bij Panziera, die uiteindelijk bijna 0,8 seconde later aantikte.

Nooit eerder werd Toussaint Europees kampioene op de 200 meter rugslag kortebaan.

Voor de Nederlandse afvaardiging is het de derde gouden medaille op de EK kortebaan. Eerder pakte Luc Kroon goud op de 400 meter vrij en veroverde het kwartet Jesse Puts, Stan Pijnenburg, Kenzo Simons en Thom de Boer de Europese titel op de 4x50 meter estafette vrije slag.

Het toernooi in Kazan duurt tot en met zondag.

Kamminga moet op 100 meter schoolslag genoegen nemen met brons

Arno Kamminga heeft op de EK kortebaan in Rusland genoegen moeten nemen met een bronzen plak. De titelhouder werd in Kazan afgetroefd door de Italiaan Nicolò Martinenghi en Ilja Sjymanovitsj uit Belarus.

Martinenghi pakte verrassend de titel in 55,63 en was daarmee 0,14 sneller dan Sjymanovitsj. Kamminga moest slechts 0,02 toegeven op de nummer 2 en kwam tot een tijd van 55,79.

Twee jaar geleden werd Kamminga op de EK kortebaan in Glasgow nog Europees kampioen. Sjymanovitsj werd toen ook tweede.

Zwemmers De Boer en Puts net naast podium op 50 vrij

Thom de Boer en Jesse Puts hebben op de EK kortebaan in Kazan net naast een medaille gegrepen op de 50 meter vrije slag. Ze eindigden in de finale respectievelijk als vijfde en zesde.

De overwinning ging naar Szebasztian Szabo uit Hongarije, die met 20,72 de concurrentie te snel af was. De Italiaan Lorenzo Zazzeri werd op 0,12 tweede, de Pool Pawel Juraszek en Vladimir Morozov uit Rusland zaten daar 0,11 achter en kwamen beiden tot 20,95.

De Boer was in Rusland 0,02 verwijderd van het brons, Puts 0,04.

Steenbergen vierde in finale 100 meter wisselslag

Marrit Steenbergen is op de EK kortebaan in Kazan in de finale van de 100 meter wisselslag als vierde geëindigd. De Europese titel ging naar Alicja Tchórz uit Polen, die tot een tijd van 57,82 kwam.

Steenbergen moest ook de Russin Maria Kameneva (57,83) en Sarah Sjöström (58,05) uit Zweden voor zich dulden. Steenbergen was een tiende van een seconde langzamer dan Sjöström.

Kort voor de eindstrijd van de 100 meter wisselslag plaatste Steenbergen zich met overtuiging voor de finale van de 100 meter vrije slag. Ze won haar race in 52,22 en van de zestien halvefinalisten was alleen Sjöström 0,01 sneller.

De finale van de 100 meter vrije slag is vrijdag.