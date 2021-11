KNVB: pas woensdag besluit over uitstel

Een meerderheid van de clubs heeft erop aangedrongen om met het oog op de financiële belangen de competities gedurende de zogenaamde milde lockdown, waarin geen publiek welkom is op de tribunes, stil te leggen. De KNVB is de mogelijkheden daarvoor aan het onderzoeken en heeft daarvoor meer tijd nodig. ,,Het betreft een rondgang langs vele partijen. We kunnen pas woensdag uitsluitsel geven”, laat de voetbalbond weten.

Het merendeel van de clubs heeft aangedrongen op uitstel, omdat spelen zonder publiek veel geld kost. Het varieert van enkele tonnen tot zelfs meerdere miljoenen voor clubs als PSV en Feyenoord, niet toevallig twee grote pleitbezorgers van de verplaatsing van twee speelrondes naar begin volgend jaar.

Er zitten echter ook de nodige haken en ogen aan. Zo moeten de lokale overheden willen meewerken aan een verplaatsing, terwijl daar in de werkplanning van bijvoorbeeld de politie geen rekening mee is gehouden. Bovendien verspeelt de KNVB met een verplaatsing uitwijkmogelijkheden die mogelijk nog hard nodig zijn verderop in het seizoen als wedstrijden door storm, sneeuw of anders weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden.

Bovendien is het de vraag of het bij een mini-lockdown blijft en of er niet langer zonder publiek gespeeld moet gaan worden. Dan zal er alsnog zonder publiek gespeeld moeten worden, want de uitwijkmogelijkheden zijn niet onbeperkt. En tot slot zijn er ook clubs die er geen voorstander van zijn met het oog op bijvoorbeeld het wedstrijdritme en Europese verplichtingen, die sowieso wel doorgang vinden en het opofferen van de korte pauze tussen de eerste en tweede seizoenshelft.