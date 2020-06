Ron Jans (61) nieuwe hoofdtrainer FC Twente

Ron Jans zat zonder club, nadat zijn avontuur bij het Amerikaanse FC Cincinnati op een teleurstelling was uitgelopen. Het meezingen van een rapnummer met het zogenaamde n-woord in de kleedkamer leverde zo’n grote rel op, dat Jans besloot op te stappen. In Enschede kan hij zijn carrière na vier maanden weer oppakken. „Ik kijk uit naar deze uitdaging bij FC Twente. Er wacht hier een grote klus, er moet veel gebeuren, maar ik vind het heerlijk om weer aan de slag te gaan. Afgelopen week heb ik goede gesprekken gehad met Jan Streuer, hij heeft me meegenomen in de plannen van de club. Het is een leuke bijkomstigheid dat ik terug ben in de provincie waar ik geboren ben. De mentaliteit van de mensen in Twente spreekt me erg aan, dat geeft een goed gevoel.”

Jan Streuer, de onlangs aangetreden technisch directeur, gaf van meet aan de voorkeur aan een Nederlandse trainer en is blij met de komst van Ron Jans: „Het is mooi dat we Ron Jans aan de club hebben kunnen binden. De afgelopen dagen hebben we prima gesprekken gevoerd en daaruit bleek uit alles dat Jans heel ambitieus is om FC Twente verder vooruit te sturen. Jans heeft al vele functies op verschillende niveaus vervuld in het betaald voetbal, hij is een enorm ervaren coach die heel goed op de hoogte is van de Eredivisie. We gaan nu aan de slag om de technische staf verder aan te vullen en om de eerste nieuwe spelers naar Enschede te halen. Er ligt veel werk, dat is voor ons allen een mooie uitdaging. We hebben veel vertrouwen in de samenwerking.”

Aanvankelijk had de Duitser Alexander Zorniger de beste papieren om de nieuwe FC Twente-trainer te worden. De clubleiding sprak al met de voormalige trainer van RB Leipzig, VfB Stuttgart en Brøndby IF en deed hem een officiële aanbieding, maar Zorniger besloot van de baan af te zien, nadat de nieuwe td Streuer bij zijn presentatie aangaf een voorkeur te hebben voor een Nederlandse trainer. Ook FC Emmen-trainer Dick Lukkien werd de afgelopen periode benaderd door FC Twente, maar de Groninger besloot FC Emmen trouw te blijven.

FC Twente is voor Jans de vierde club in de Eredivisie die hij dient als trainer. Eerder was hij in die functie actief bij FC Groningen, SC Heerenveen en PEC Zwolle.