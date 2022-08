Rampavond Kieftenbeld compleet: vrees voor zware blessure

De middenvelder tekende uiterste schlemielig voor de 2-0 door een bal die via ploeggenoot Jeff Hardeveld op de doellijn was gerold alsnog knullig in het eigen doel te werken. Kieftenbeld trapte de bal tegen zijn eigen standbeen, waardoor die in het Emmen-doel verdween.

Bekijk ook: VIDEO Emmen al haast niet meer in te halen in race om knulligste eigen goal

Daarmee was het al een beroerde avond, maar het heeft er alle schijn van, dat het een nog veel zwartere avond is geworden voor Kieftenbeld. In blessuretijd botste PSV-invaller Savio in zijn drang om zijn debuut van een paar minuten op te fleuren met een bijzondere actie op grote snelheid op Kieftenbeld, waarbij de FC Emmen-speler een op het eerste oog heel zware knieblessure heeft opgelopen.

Er wordt nadrukkelijk gevreesd voor een kruisbandblessure, maar een definitieve diagnose moet nog worden gesteld. Als Kieftenbeld daadwerkelijk langdurig is uitgeschakeld, is dat een zware streep door de rekening voor FC Emmen. De Drentse club heeft zwaar in de buidel getast voor Kieftenbeld, die als ervaren middenvelder een belangrijke rol speelt in het team van trainer Dick Lukkien.