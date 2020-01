Afrika Cup in winter schrikt Ajax-doelman Onana niet af

De Afrika Cup had juist besloten om mee te gaan in het ritme van de overige toernooien om onder andere de clubs in Europa tegemoet te komen.

Drie jaar geleden liet Onana nog een wintereditie van de Afrika Cup schieten en gaf hij er de voorkeur aan om voor Ajax te blijven keepen. Dat ligt anders nu hij is uitgegroeid tot de onbetwiste eerste doelman van zijn land. „Het is een groot evenement in ons land en ik hoop dat we het goed gaan doen. Dat het in januari gespeeld wordt, moet ik dan maar accepteren. Ik ben klaar om mijn land dan te vertegenwoordigen, maar een definitieve beslissing daarover zal ik pas tegen die tijd nemen”, aldus Onana.

Kameroen was vijf keer de beste van Afrika. De laatste keer dat De Ontembare Leeuwen dat deden, was in 2017. Destijds werd, nog zonder Onana, in de finale gewonnen van Egypte (1-2).