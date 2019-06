’Atlético Madrid houdt Blind in de gaten’

Dat meldt de Spaanse sportkrant Marca. Atlético Madrid wil graag - na het vertrek van Diego Godin (Internazionale) en Lucas Hernandez (Bayern München) - de defensie versterken en hebben in eerste instantie het vizier gericht op Mario Hermoso, een 24-jarige linksbenige centrale verdediger.

De Spanjaard staat nog tot volgend jaar onder contract bij Espanyol, maar hij heeft wel een transferclausule in zijn contract opgenomen. Als Atlético 40 miljoen euro aftikt, kan de Spaanse topclub Hermoso direct naar Madrid halen. Het prijskaartje stuit Rojiblancos echter tegen de borst, aangezien Hermoso aan het eind van volgend seizoen transfervrij is.

Mocht Atlético Hermoso niet kunnen losweken, dan richt de nummer twee van vorig seizoen het vizier op Daley Blind en Nicolas Otamendi (Manchester City). Blind komt het meeste in de buurt van Hermoso, aangezien de Ajacied zowel in het centrum als aan de flank geposteerd kan worden. Otamendi zou gewenst zijn wegens zijn lengte en kopkracht, maar het salaris weegt nogal zwaar mee voor de club uit de Spaanse hoofdstad.

Toen Blind vorig jaar in Amsterdam tekende had hij in gesprek met directeur voetbalzaken Marc Overmars beloofd op zijn minst twee jaar bij Ajax te blijven. Daarvan heeft de Oranje-international er nu één van achter de rug.