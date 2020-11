Concurreren met Vivianne Miedema voelt voor Katja Snoeijs als een last én een zegen

Katja Snoeijs tijdens het EK-kwalificatieduel met Estland in Groningen. Ⓒ HH/ANP

Met Vivianne Miedema (24) als spits zitten de Oranje Leeuwinnen de komende jaren gebeiteld. In het kader van de dubbele bezetting (welke trainer wil dat nou niet?) is concurrentie echter altijd welkom. Wat dat betreft wordt bondscoach Sarina Wiegman op haar wenken bediend. Met Katja Snoeijs (Bordeaux) en Joelle Smits (PSV) dienen zich momenteel twee potentiële topschutters aan, waarvan de eerste al naam maakte in het grote Oranje en ogenschijnlijk de beste papieren heeft om vrijdagavond in oefenduel met de Verenigde Staten de geblesseerde Miedema (heup) te vervangen.