LIVE EK: Engeland neemt de leiding tegen Kroatië

Video

Oranjestraat hoopvol: 'Als ze maar strijden!'

In aanloop naar het EK-duel Nederland-Oekraïne gaat verslaggever Karlijn Bernoster langs in een echte ‘Oranjestraat’. In de Damasstraat in Den Haag hangt voor 22 kilometer aan vlaggetjes. De bewoners zijn dus al helemaal in de stemming.