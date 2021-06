LIVE EK: Tegenstanders Oranje treffen elkaar

Marko Arnautovic

Oostenrijk begint zonder aanvaller Marko Arnautovic. De oud-spits van onder meer FC Twente, Werder Bremen en Stoke City moet in het openingsduel van zijn land op de bank plaatsnemen.

Marko Arnautovic begint op de bank. Ⓒ REUTERS

Bondscoach Franco Foda heeft voor een elftal gekozen met een versterkt middenveld. Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart) is de enige echte spits in de opstelling. Arnautovic miste een deel van de voorbereiding op het EK door een spierblessure. Het basisteam van Foda bestaat uit negen spelers die in het afgelopen seizoen in Duitsland actief waren.

Oostenrijk doet na 2008 en 2016 voor de derde keer mee aan het EK. De nationale ploeg wacht nog altijd op de eerste zege bij het eindtoernooi om de Europese titel.

Noord-Macedonië debuteert op het EK. Aanvoerder en volksheld Goran Pandev (37) en Aleksandar Trajkovski (28) vormen tegen Oostenrijk de tweemansaanval.

Engeland

Engeland won zijn eerste wedstrijd op het Europees kampioenschap voetbal met overtuiging én een klein verschil. Op het eigen Wembley in Londen was de formatie van bondscoach Gareth Southgate te sterk voor Kroatië, 1-0. De wedstrijd was een replay van de halve finale van het wereldkampioenschap van 2018. Destijds won Kroatië.

Het imposante Wembley Ⓒ ANP/HH

Raheem Sterling, die in de beginopstelling de voorkeur kreeg boven bijvoorbeeld Marcus Rashford, scoorde in de 57e minuut. Hij rondde af na een fraaie pass van Kalvin Phillips, de middenvelder van Leeds. Voor Sterling was het zijn eerste doelpunt op een eindronde.