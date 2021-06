Statistieken: Noord-Macedonië en Goran Pandev kunnen niet stunten tegen Oostenrijk

Eerst was het Stefan Lainer, die na ruim een kwartier de score namens Oostenrijk opende met een subtiele voetbeweging uit een fraaie diagonale pass van Marcel Sabitzer (1-0). Tien minuten later was het alweer gelijk. Goran Pandev (37) profiteerde van slecht verdedigingswerk.

Pas in de slotfase van de tweede helft ontstonden weer serieuze kansen. Michael Gregoritsch tikte uit een scherpe voorzet van Alaba de bal fraai in, 2-1. Daarna besliste Marko Arnautovic het duel op koelbloedige wijze: 3-1.

Engeland won met 1-0 van Kroatië. Ⓒ EPA

Engeland

Engeland won zijn eerste wedstrijd op het Europees kampioenschap voetbal met overtuiging én een klein verschil. Op het eigen Wembley in Londen was de formatie van bondscoach Gareth Southgate te sterk voor Kroatië, 1-0. De wedstrijd was een replay van de halve finale van het wereldkampioenschap van 2018. Destijds won Kroatië.

Raheem Sterling, die in de beginopstelling de voorkeur kreeg boven bijvoorbeeld Marcus Rashford, scoorde in de 57e minuut. Hij rondde af na een fraaie pass van Kalvin Phillips, de middenvelder van Leeds. Voor Sterling was het zijn eerste doelpunt op een eindronde.