Rosmalen heeft Bertens nu al binnen voor 2021

Ook de Rus Daniil Medvedev, de nummer 5 van de wereld en vorig jaar finalist op de US Open, komt in 2021 naar het complex van Autotron.

Bertens en Medvedev zouden dit jaar al meedoen aan het gecombineerde WTA- en ATP-toernooi in Nederland, maar vanwege de coronacrisis werd het Libéma Open geschrapt. Ze hebben nu al beloofd om in de zomer van volgend jaar alsnog te komen. Het grastoernooi staat gepland van 5 tot en met 13 juni 2021.

De Belgische Kim Clijsters, viervoudig grandslamkampioene, had eerder al de hoop uitgesproken dat zij in 2021 ook van de partij is. „Ik hoop dat ik volgend jaar weer kan deelnemen. Maar je weet natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren”, zei de 37-jarige Belgische, winnares van het toernooi in 2003, onlangs op social media.

„Ik kijk er wel naar uit om dat nog eens mee te maken. Het is altijd een leuk toernooi geweest, zo direct na Roland Garros. Het is een stuk minder hectisch dan Parijs en er komen altijd veel fans.”

De Fransman Adrian Mannarino en de Amerikaanse Alison Riske zijn de titelverdedigers op het Libéma Open. Riske versloeg vorig jaar Bertens in de finale, nadat de Westlandse vijf matchpoints onbenut had gelaten.