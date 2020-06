Rosmalen heeft Kiki Bertens nu al binnen voor 2021

Kiki Bertens is volgend jaar van de partij in Rosmalen. Ⓒ REUTERS

Tennisster Kiki Bertens heeft de organisatie van het Libéma Open beloofd dat ze volgend jaar weer van de partij is op het grastoernooi in Rosmalen. Ook de Rus Daniil Medvedev, de nummer 5 van de wereld en vorig jaar finalist op de US Open, komt in 2021 naar het complex van Autotron.