Max Verstappen: ’Druk opgevoerd na slechte start’

De Red Bull-coureur verloor zijn leidende positie direct na de start aan Charles Leclerc, maar haalde de WK-leider in de voorlaatste ronde weer in. Zo kreeg Verstappen het Italiaanse publiek eigenhandig stil.

„Het leek alsof Charles sneller was, maar hij kreeg het moeilijk op zijn banden. Daardoor kon ik terugkomen en de druk opvoeren en hem uiteindelijk inhalen richting bocht 2”, analyseerde Verstappen, die acht WK-punten verdiende én zondag dus vooraan start. „Ik ben blij met een goede dag. De start was slecht, ik weet niet goed waarom. Ik had te veel wielspin.”

Verstappen rekent zich wat betreft de Grand Prix nog niet rijk. „We waren vandaag beter op de banden, maar morgen worden er natuurlijk ook andere compounds gebruikt en wordt het misschien moeilijker.”

Leclerc pakte zeven punten en verloor dus slechts een puntje ten opzichte van Verstappen. „We hadden het lastig met de banden, dat moeten we analyseren richting morgen. Dan moeten we er klaar voor zijn. Tot dat moment was de snelheid wel goed.”