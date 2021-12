Sport Kort: Bayern krijgt Joshua Kimmich pas in 2022 terug vanwege longaandoening

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Bayern tot winterstop zonder Kimmich na lichte longaandoening

14.14 uur: Bayern München kan tot de winterstop niet beschikken over Joshua Kimmich. De middenvelder, van wie bekend is dat hij niet gevaccineerd is, heeft aan zijn besmetting met het coronavirus een beschadiging aan zijn longen overgehouden.

„Ik ben blij dat mijn quarantaineperiode erop zit”, zei Kimmich (26), die vorige maand besmet raakte. „Ik maak het goed, maar ik ben niet in staat om volledig te trainen vanwege een lichte aandoening in mijn longen. Ik moet daardoor hersteltrainingen volgen en kan niet wachten om in januari terug te keren.”

Bayern speelt voor de winterstop nog thuis tegen Mainz 05 (11 december), uit tegen VfB Stuttgart (14 september) en besluit de eerste seizoenshelft met een thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg (17 december).

Zonder Kimmich won Bayern woensdag in de Champions League met 3-0 van FC Barcelona.

Turkse topclub Besiktas ontslaat trainer Yalcin

12.50 uur: De Turkse voetbalclub Besiktas, recent twee keer de tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Champions League, heeft trainer Sergen Yalcin ontslagen. Besiktas staat in de Turkse competitie op de negende plaats.

Besiktas verloor twee keer van Ajax. Eind september werd het in Amsterdam 2-0 en in Turkije werd het 2-1 voor Ajax, dat in de poule zes zeges boekte. Besiktas pakte geen punt en kreeg negentien tegentreffers. Dinsdag werd het tegen Borussia Dortmund 5-0.

De 49-jarige Turk was sinds januari van vorig jaar trainer van de Turkse topclub.

Mauresmo nieuwe toernooidirecteur Roland Garros

12.19 uur: Tweevoudig grandslamwinnares Amélie Mauresmo is benoemd tot toernooidirecteur van Roland Garros. De oud-tennisster volgt in die functie Guy Forget op. De Française is de eerste vrouw die de functie gaat bekleden.

De 42-jarige Mauresmo, de voormalig nummer 1 van de wereld, beëindigde haar loopbaan in 2009. Ze won in 2006 de Australian Open en Wimbledon.

Eerder deze week werd bekend dat het aflopende contract van Forget niet wordt verlengd. Hij was sinds 2016 de eindverantwoordelijke op het grandslamtoernooi in Parijs.

Roland Garros wordt volgend jaar van 22 mei tot en met 5 juni gespeeld.

Tedesco volgt Marsch op als trainer van RB Leipzig

11.53 uur: Domenico Tedesco is donderdag benoemd tot trainer van RB Leipzig. De 36-jarige voormalig trainer van onder meer Schalke 04 is de opvolger van de Amerikaan Jesse Marsch, die zondag ontslagen werd. Tedesco is door de Duitse club vastgelegd tot de zomer van 2023. Zijn komst was al door diverse media voorspeld.

Leipzig, dat dit seizoen uitkwam in de Champions League, kende tot dusverre een moeizaam seizoen in de Bundesliga. De ploeg, vorig jaar tweede achter Bayern München, staat slechts elfde. Marsch was de opvolger van de succesvolle Julian Nagelsmannn, die sinds deze zomer op de bank zit bij Bayern.

Tedesco leidde Schalke in 2018 naar de tweede plaats in de Bundesliga. Het seizoen erop werd de Duitse Italiaan ontslagen bij de club uit Gelsenkirchen. Het afgelopen jaar eindigde hij met Spartak Moskou als tweede in Rusland. Wegens familie-omstandigheden nam hij afscheid bij de club uit de Russische hoofdstad.

Met Leipzig komt hij volgend jaar uit in de knock-outfase van de Europa League. In de Champions League eindigde de ploeg afgelopen week als derde achter Manchester City en Paris Saint-Germain, maar voor Club Brugge.

Tedesco debuteert zaterdag op de bank in de thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach.

Top 3 Eastern Conference lijdt nederlaag in NBA

07.31 uur: De drie beste basketclubs van de Eastern Conference hebben een nederlaag geleden. Brooklyn Nets, met een winstpercentage van 68 procent de koploper, werd in het Toyota Center in Houston met 114-104 verslagen door Houston Rockets.

Voor de Rockets was het al de zevende opeenvolgende zege. De laatste keer dat de club uit Houston zo’n reeks neerzette, was in november 2019. „De tegenspoed die we voorafgaand aan deze reeks hebben doorgemaakt, maakt het nog zoeter”, zei coach Stephen Silas. „We hebben best veel zelfvertrouwen.” In de weken voor de zegereeks verloren de Rockets juist vijftien keer op rij.

James Harden was aan de zijde van de Nets met 25 punten de topschutter van de avond, maar zijn bijdrage was niet voldoende voor de zege. Eric Gordon nam bij de Rockets 21 punten voor zijn rekening, Garrison Mathews was goed voor 19 punten.

Chicago Bulls, de nummer 2 van de Eastern Conference, verloor met 115-92 bij Cleveland Cavaliers. Nummer 3 Milwaukee Bucks was met 113-104 de mindere van Miami Heat. Bij de Heat vervulde Caleb Martin een hoofdrol met 28 punten, het hoogste aantal van zijn loopbaan. Martin verving in Miami de geblesseerde Jimmy Butler.