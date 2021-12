Sport Kort: Tweevoudig olympisch kampioen Yannick Agnel opgepakt voor verkrachting minderjarige

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

IOC wil klimmen, skateboarden en surfen ook op programma 2028

19.11 uur: Het Internationaal Olympisch Comité wil klimmen, surfen (shortboard) en skateboarden definitief op het programma van de Olympische Spelen van Los Angeles 2028. De drie disciplines waren de afgelopen zomer in Tokio voor het eerst van de partij en ze staan ook op de rol voor Parijs 2024.

Deze drie sporten zijn volgens IOC-voorzitter Thomas Bach vooral op de jeugd gericht. Ze zouden in de plaats kunnen komen van de ’historische’ olympische disciplines als boksen, gewichtheffen en de moderne vijfkamp. Die zullen aan voorwaarden moeten voldoen om deel te mogen blijven uitmaken van het programma.

Formeel brengt het IOC-bestuur tijdens zijn 139e sessie voorafgaand aan de Winterspelen van Beijing de voorstellen in stemming. Vooralsnog zijn de drie sporten slechts officieus aan het programma toegevoegd. Dat zou een permanent karakter moeten krijgen. In Parijs komt breakdancen daar ook nog bij.

Oud-zwemkampioen Agnel opgepakt voor verkrachting minderjarige

18.32 uur: Tweevoudig olympisch zwemkampioen Yannick Agnel is donderdag opgepakt in een onderzoek naar de verkrachting en aanranding van een vijftienjarige. De 29-jarige Fransman werd gearresteerd in Parijs, zei openbaar aanklager Edwige Roux-Morizot. De strafbare feiten zijn in 2016 gepleegd. Afgelopen zomer zou een klacht ingediend zijn.

Agnel won zijn beide gouden medailles op de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

Toeschouwers welkom bij eerste duel Van der Poel - Van Aert

16.43 uur: De veldrit om de wereldbeker van Dendermonde op tweede kerstdag mag doorgaan met publiek. Dat meldt organisator Jurgen Mettepenningen na overleg met de lokale autoriteiten. Naar de cross in de Vlaamse stad wordt uitgekeken omdat het de eerste wedstrijd is dit seizoen waarin Wout van Aert en Mathieu van der Poel elkaar treffen.

Toeschouwers dienen wel te beschikken over een coronapas en mondkapjes te dragen. De gebruikelijke VIP- en feesttenten ontbreken. De Belg Van Aert reed afgelopen zaterdag zijn eerste cross van het seizoen en pakte in Boom meteen de winst. Zijn rivaal Van der Poel, de regerend wereldkampioen, rijdt op 18 december in het Brabantse Rucphen zijn eerste cross van deze winter. Daar is geen publiek toegestaan vanwege de coronamaatregelen. „Het is geweldig dat hun eerste duel kan plaatsvinden met publiek”, aldus Mettepenningen.

Vrouw met bord die val in Tour veroorzaakte beboet met 1200 euro

16.10 uur: De vrouw die afgelopen zomer in de Tour de France een massale valpartij veroorzaakte door met een groot bord half op de weg te staan, is veroordeeld tot het betalen van een boete van 1200 euro. De Duitser Tony Martin van Jumbo-Visma reed op de vrouw en kwam met een aantal andere renners ten val. Martin heeft inmiddels zijn loopbaan beëindigd, onder meer omdat hij niet tevreden was over de veiligheid in het wielrennen.

De toeschouwer stond in de eerste etappe, die leidde door Bretagne, met haar rug naar het peloton en een groot bord boven haar hoofd met daarop de tekst: „Allez Opi, Omi”, een boodschap voor haar opa en oma. De 31-jarige vrouw kreeg wereldwijde hoon over zich heen en werd aangeklaagd voor „het in gevaar brengen van anderen” en „het toebrengen van onopzettelijke verwondingen die een arbeidsongeschiktheid van maximaal drie maanden tot gevolg hebben gehad.” De aanklager had een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden geëist.

De rennersvakbond CPA, de civiele partij in de zaak, ontving overeenkomstig de eis een symbolisch bedrag van 1 euro. Volgens Le Parisien herhaalde de vrouw dat het „echt niet haar bedoeling” was geweest de renners te hinderen. Ze gaf aan haar grootouders, beiden groot wielerfans, te hebben willen groeten.

NEC krijgt boete van 15.000 euro voor wangedrag eigen supporters

15.12 uur: NEC Nijmegen heeft van de KNVB een boete van 15.000 euro gekregen, waarvan 7500 euro voorwaardelijk, voor het wangedrag van de eigen supporters tijdens de wedstrijd tegen het Arnhemse Vitesse op 17 oktober. De KNVB legt de club een proeftijd van twee jaar op. Tijdens de derby was het heel onrustig in het stadion. Na afloop van de wedstrijd braken rellen uit in het park rond het stadion, waarvoor de politie al 38 mensen heeft opgepakt.

NEC-aanhang ontrolde aan het begin van de wedstrijd twee spandoeken. Op het ene doek stond PURE en een mannetje dat een vuurwapen gericht hield op het andere doek. Daarop stond HAAT, een Vitesse-poppetje, een adelaar en een hert. Het bestuur van NEC verklaarde kort na de wedstrijd al dat deze spandoeken bij de ingang naar de tribunes afgepakt hadden moeten worden, maar dat was niet gebeurd.

Tijdens de wedstrijd zochten NEC’ers ruzie met de Vitesse-aanhang. Ze probeerden bij de uittribunes te komen en gooiden met voorwerpen. Stewards moesten telkens ingrijpen.

Er zijn al ruim vijftig stadionverboden uitgedeeld aan NEC-aanhangers. De politie heeft woensdag foto’s van zestien relschoppers openbaar gemaakt, in de hoop deze mannen te kunnen arresteren. Het is niet bekend of er onder die zestien al arrestaties zijn verricht.

Zieke Malen mist mogelijk competitiewedstrijd Dortmund

15.10 uur: Donyell Malen moet mogelijk de komende wedstrijd van Borussia Dortmund missen. De 22-jarige aanvaller heeft volgens zijn trainer Marco Rose „een virusinfectie opgelopen.”

Dortmund, dat tweede staat in de Bundesliga, wacht zaterdag de uitwedstrijd tegen Bochum. Het is ook de vraag of Julian Brandt er dan bij is. Brandt liep onlangs een hersenschudding op.

Rose mag Dortmund niet coachen in het duel met Bochum omdat hij geschorst is. Hij werd in de vorige speelronde weggestuurd wegens commentaar op de leiding. Dortmund verloor met 3-2 van koploper Bayern.

Bayern tot winterstop zonder Kimmich na lichte longaandoening

14.14 uur: Bayern München kan tot de winterstop niet beschikken over Joshua Kimmich. De middenvelder, van wie bekend is dat hij niet gevaccineerd is, heeft aan zijn besmetting met het coronavirus een beschadiging aan zijn longen overgehouden.

„Ik ben blij dat mijn quarantaineperiode erop zit”, zei Kimmich (26), die vorige maand besmet raakte. „Ik maak het goed, maar ik ben niet in staat om volledig te trainen vanwege een lichte aandoening in mijn longen. Ik moet daardoor hersteltrainingen volgen en kan niet wachten om in januari terug te keren.”

Bayern speelt voor de winterstop nog thuis tegen Mainz 05 (11 december), uit tegen VfB Stuttgart (14 september) en besluit de eerste seizoenshelft met een thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg (17 december).

Zonder Kimmich won Bayern woensdag in de Champions League met 3-0 van FC Barcelona.

Turkse topclub Besiktas ontslaat trainer Yalcin

12.50 uur: De Turkse voetbalclub Besiktas, recent twee keer de tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Champions League, heeft trainer Sergen Yalcin ontslagen. Besiktas staat in de Turkse competitie op de negende plaats.

Besiktas verloor twee keer van Ajax. Eind september werd het in Amsterdam 2-0 en in Turkije werd het 2-1 voor Ajax, dat in de poule zes zeges boekte. Besiktas pakte geen punt en kreeg negentien tegentreffers. Dinsdag werd het tegen Borussia Dortmund 5-0.

De 49-jarige Turk was sinds januari van vorig jaar trainer van de Turkse topclub.

Mauresmo nieuwe toernooidirecteur Roland Garros

12.19 uur: Tweevoudig grandslamwinnares Amélie Mauresmo is benoemd tot toernooidirecteur van Roland Garros. De oud-tennisster volgt in die functie Guy Forget op. De Française is de eerste vrouw die de functie gaat bekleden.

De 42-jarige Mauresmo, de voormalig nummer 1 van de wereld, beëindigde haar loopbaan in 2009. Ze won in 2006 de Australian Open en Wimbledon.

Eerder deze week werd bekend dat het aflopende contract van Forget niet wordt verlengd. Hij was sinds 2016 de eindverantwoordelijke op het grandslamtoernooi in Parijs.

Roland Garros wordt volgend jaar van 22 mei tot en met 5 juni gespeeld.

Tedesco volgt Marsch op als trainer van RB Leipzig

11.53 uur: Domenico Tedesco is donderdag benoemd tot trainer van RB Leipzig. De 36-jarige voormalig trainer van onder meer Schalke 04 is de opvolger van de Amerikaan Jesse Marsch, die zondag ontslagen werd. Tedesco is door de Duitse club vastgelegd tot de zomer van 2023. Zijn komst was al door diverse media voorspeld.

Leipzig, dat dit seizoen uitkwam in de Champions League, kende tot dusverre een moeizaam seizoen in de Bundesliga. De ploeg, vorig jaar tweede achter Bayern München, staat slechts elfde. Marsch was de opvolger van de succesvolle Julian Nagelsmannn, die sinds deze zomer op de bank zit bij Bayern.

Tedesco leidde Schalke in 2018 naar de tweede plaats in de Bundesliga. Het seizoen erop werd de Duitse Italiaan ontslagen bij de club uit Gelsenkirchen. Het afgelopen jaar eindigde hij met Spartak Moskou als tweede in Rusland. Wegens familie-omstandigheden nam hij afscheid bij de club uit de Russische hoofdstad.

Met Leipzig komt hij volgend jaar uit in de knock-outfase van de Europa League. In de Champions League eindigde de ploeg afgelopen week als derde achter Manchester City en Paris Saint-Germain, maar voor Club Brugge.

Tedesco debuteert zaterdag op de bank in de thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach.

Top 3 Eastern Conference lijdt nederlaag in NBA

07.31 uur: De drie beste basketclubs van de Eastern Conference hebben een nederlaag geleden. Brooklyn Nets, met een winstpercentage van 68 procent de koploper, werd in het Toyota Center in Houston met 114-104 verslagen door Houston Rockets.

Voor de Rockets was het al de zevende opeenvolgende zege. De laatste keer dat de club uit Houston zo’n reeks neerzette, was in november 2019. „De tegenspoed die we voorafgaand aan deze reeks hebben doorgemaakt, maakt het nog zoeter”, zei coach Stephen Silas. „We hebben best veel zelfvertrouwen.” In de weken voor de zegereeks verloren de Rockets juist vijftien keer op rij.

James Harden was aan de zijde van de Nets met 25 punten de topschutter van de avond, maar zijn bijdrage was niet voldoende voor de zege. Eric Gordon nam bij de Rockets 21 punten voor zijn rekening, Garrison Mathews was goed voor 19 punten.

Chicago Bulls, de nummer 2 van de Eastern Conference, verloor met 115-92 bij Cleveland Cavaliers. Nummer 3 Milwaukee Bucks was met 113-104 de mindere van Miami Heat. Bij de Heat vervulde Caleb Martin een hoofdrol met 28 punten, het hoogste aantal van zijn loopbaan. Martin verving in Miami de geblesseerde Jimmy Butler.