Deze clubs kunnen AZ, Feyenoord en PSV treffen in de Europa League

PSV wist zich donderdagavond te kwalificeren voor het eindtoernooi door Rosenborg van zich af te schudden (0-2). Een ronde eerde waren de Eindhovenaren met ruime cijfers te sterk voor NS Mura (1-5). AZ wist de groepsfase van de Europa League te bereiken door als nummer 2 van de Eredivisie in eerste instantie het voortraject richting de Champions League te doorlopen. Echter was de derde voorronde het eindstation, waardoor de club uit Alkmaar richting de Europa League ging. Feyenoord had zich als nummer 3 van het afgelopen seizoen direct verzekert van een Europees ticket.

Vanaf 13.00 uur begint de loting in Nyon. Zie hieronder de potindeling en de mogelijke tegenstanders van AZ, PSV en Feyenoord in de Europa League. AZ en Feyenoord zitten in pot 3, terwijl PSV terug te vinden is in pot 1.

Pot 1

Arsenal

Tottenham Hotspur

AS Roma

Napoli

Benfica

Bayer Leverkusen

Villarreal

CSKA Moskou

Sporting Braga

AA Gent

PSV

Celtic

Pot 2

Dinamo Zagreb

Sparta Praag

Slavia Praag

Ludogorets

Young Boys

Rode Ster Belgrado

Rapid Wien

Leicester City

Qarabag FK

PAOK Saloniki

Standard Luik

Real Sociedad

Pot 3

Granada

AC Milan

AZ

Feyenoord

AEK Athene

Maccabi Tel-Aviv

Rangers FC

Molde FK

TSG Hoffenheim

LASK Linz

Hapoel Beer-Sheva

CFR Cluj.

Pot 4