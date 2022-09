Heracles met tien man langs Helmond Sport en is weer gedeeld koploper

Bij Heracles had aanvaller Anas Ouahim al na een kwartier rood gekregen. De Duitser ging ver op de helft van Helmond Sport, vlakbij de zijlijn, hard door op een speler van de tegenstander. De scheidsrechter stuurde Ouahim met rood van het veld.

In ondertal boekte de ploeg van trainer John Lammers wel de zesde overwinning van het seizoen. Met 19 punten uit acht wedstrijden staat Heracles op gelijke hoogte met koploper PEC Zwolle, dat over hetzelfde doelsaldo beschikt (+13), maar de eerste plaats in handen heeft omdat het één goal meer maakte. FC Eindhoven volgt op 1 punt.

Willem II wint ruim

Willem II, dat afgelopen seizoen net als PEC Zwolle en Heracles degradeerde uit de Eredivisie, boekte een overtuigende zege bij TOP Oss: 1-3. Na 25 minuten stond de Tilburgse ploeg van trainer Kevin Hofland al met 3-0 voor via doelpunten van Matthias Verreth en Michael de Leeuw (twee). Justin Mathieu deed in de slotfase uit een strafschop nog iets terug namens TOP Oss. Willem II kwam met de winst op 15 punten.

MVV Maastricht won met 2-1 bij FC Dordrecht. Het duel tussen VVV-Venlo en Telstar eindigde in 1-1. Telstar kwam in de 87e minuut op voorsprong, maar diep in de blessuretijd trok Sven Braken de stand gelijk.

