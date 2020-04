Ferrari-baas Binotto: ’Formule 1-seizoen start misschien in juli’

De Formule 1 probeert zo goed als mogelijk nog iets van het seizoen te maken, dat vlak voor de Grote Prijs van Australië in Melbourne werd opgeschort. „Misschien met een start begin juli als dat mogelijk”, is zei Binotto.

Tegen de Britse zender Sky gaf de Italiaan niettemin toe dat de vraag wanneer het seizoen kan beginnen „heel lastig” te beantwoorden is. „Ik denk dat we daar eind mei beter zicht op hebben.”

In ieder geval tot half juni zijn alle races afgelast of uitgesteld, dat zijn negen grands prix met recentelijk het uitstel van de GP van Canada. F1-baas Chase Carey hoopt 15 tot 18 van de races alsnog te organiseren. „Het zal belangrijk zijn voor ons om flexibel te zijn”, lichtte Binotto toe. „Ferrari is bereid tot kortere raceweekenden en ook tot dubbele grands prix.”