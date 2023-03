Jarige bondscoach ziet nu ook Veerman en Malen meetrainen bij Oranje

Door Jeroen Kapteijns

Bondscoach Ronald Koeman. Ⓒ Pro Shots

ZEIST - De jarige bondscoach Ronald Koeman heeft met een volledige groep getraind op weg naar de aftrap van de EK-kwalificatie vrijdag in Parijs tegen Frankrijk. De later opgeroepen Joey Veerman en Donyell Malen, die pas gisteravond arriveerden in het trainingskamp in Zeist, stonden nu ook op het trainingsveld.