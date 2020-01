Extra Tijd: Churandy Martina wil avondje stappen met koning

Churandy Martina zou wel een avondje willen stappen met de koning. „Eén keer heb ik hem zelfs gesproken in de cockpit.” Ⓒ BOUWMAN, RENE

Het jaar 2020 staat voor veel Nederlandse topsporters in het teken van de Olympische Spelen. Op weg naar Tokio komen in deze lifestyle-rubriek atleten aan bod die in de Japanse hoofdstad kunnen gaan schitteren. Sprinter Churandy Martina heeft zich al gekwalificeerd voor de estafette en gaat dus sowieso voor de vijfde keer naar de Olympische Spelen.