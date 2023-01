Real Madrid ziedend om ophangen Vinícius-pop in aanloop derby: ’Walgelijke daad’

Real Madrid spreekt van „een walgelijke daad van racisme, xenofobie en haat.” Ook Atlético en de Spaanse competitie La Liga hebben schande gesproken van de actie. De politie doet onderzoek naar het incident. De tekst op het spandoek werd eerder gebruikt door de harde kern van Atlético.

Tekst gaat verder onder de tweet:

Vleugelspeler Vinícius Júnior was in september rond de derby al slachtoffer geworden van racistische uitingen. De Spaanse justitie deed onderzoek naar het incident, maar kon niet achterhalen wie het hadden gedaan.

De derby, in de kwartfinales van de Copa del Rey, begint donderdag om 21.00 uur in stadion Bernabéu van Real Madrid.

Reactie Atlético

„Dit zijn weerzinwekkende en ontoelaatbare dingen die onze club te schande maken”, reageert Atlético Madrid. „Wij veroordelen elke daad die de waardigheid van mensen aantast, altijd en overal. De rivaliteit tussen beide clubs is groot, maar er is ook respect. We kennen op dit moment de dader of daders niet, maar daarmee ontlopen ze hun verantwoordelijkheid niet. We hopen dat de autoriteiten kunnen ophelderen wat er is gebeurd en dat gerechtigheid geschied.”