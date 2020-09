Herbeleef de kwalificatie voor de GP van Italië

Max Verstappen begint de Grand Prix van Italië zondag vanaf de vijfde plek. De kopman van Red Bull, tweede in het WK-klassement, was in de kwalificatie op Monza bijna een seconde minder snel dan Lewis Hamilton. De Britse wereldkampioen van Mercedes zette met 1.18,887 een baanrecord neer.

Hamilton heeft zondag zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas naast zich staan op de voorste startrij. Carlos Sainz zette in de McLaren de derde tijd neer. De Spanjaard krijgt de Mexicaan Sergio Pérez (Racing Point) naast zich op de startopstelling. Verstappen staat op de derde rij.

Vorig seizoen was het nog Ferrari-coureur Charles Leclerc die op het thuiscircuit van de Italiaanse renstal pole position veroverde en een dag later met de Grand Prix-zege aan de haal ging.

Zondag begint het spektakel om 15.10 uur. Het Formule 1-circus blijft na de race van zondag in Italië. Volgende week zondag staat de Grand Prix van Toscane op het programma.

