Live kwalificatie: Wat kan Max Verstappen op het circuit van Monza?

Voor het raceweekend sprak Verstappen zich rustig uit over de ban op de ’party mode’. De Red Bull-coureur verwacht niet al te veel tijd te verliezen in de kwalificatie. „We zullen zien hoe dat bij andere teams is”, doelde Verstappen op Mercedes, die tot dusver - met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas - telkens pole wist te veroveren.

De Nederlander grapte: „Ik heb hier nog nooit zoveel zelfvertrouwen gehad als nu. Pole position moet lukken, met een halve seconde voorsprong. Tenminste, als ik de tweede chicane afsnijd… Nee, we gaan er natuurlijk alles aan doen. De lange stukken zijn hier vrij lang. Dat is niet ideaal voor ons, maar hopelijk hebben we een goede balans in de bochten om dat enigszins te compenseren.”

Vorig seizoen was het nog Ferrari-coureur Charles Leclerc die op het thuiscircuit van de Italiaanse renstal pole position veroverde en een dag later met de Grand Prix-zege aan de haal ging. De kans dat er opnieuw een Scuderia op de eerste startrij staat lijkt dit jaar echter klein.

Programma en stand

Zondag begint het spektakel om 15.10 uur. Het Formule 1-circus blijft na de race van zondag in Italië. Volgende week zondag staat de Grand Prix van Toscane op het programma.

