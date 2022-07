Elena Rybakina stunt met titel op Wimbledon

Door de oorlog in Oekraïne waren Russen en Wit-Russen niet welkom op de All England Club, maar nu is er toch een winnares die een Russische achtergrond heeft. Rybakina is namelijk geboren in Moskou. Sinds 2018 komt ze uit voor Kazachstan, omdat dat land haar fincieel beter kon helpen.

Jabeur, die vooraf gezien voorzichtig als favoriet werd bestempeld, maakte die rol in eerste instantie waar. Ze had een goed antwoord op de harde slagen van Rybakina, die bovendien moest constateren dat haar service niet goed liep. Jabeur serveerde op haar beurt wél uitstekend, waardoor de setwinst snel binnen was (6-3).

In de tweede set was het een heel ander verhaal. Rybakina kwam er beter in en liep in no time uit naar een 5-1 voorsprong. Twee games later zat de set in de tas voor de tennisster uit Kazachstan. En dus moest net als in 2021 een beslissende set uitkomst bieden in de finale. Toen was de titel voor de inmiddels gestopte Ashleigh Barty Barty.

Ons Jabeur viert de winst van set 1 Ⓒ ANP/HH

In de derde set bleek dat Rybakina het spel van haar opponente inmiddels helemaal doorhad. De nummer 23 van de wereld bleef stoicijns de gevoelige balletjes van Jabeur wegtikken. De Tunesische liet haar frustratie de vrije loop nadat ze een vroege break moest toestaan. En dat werd er niet beter op toen ze drie breekpunten op een rij verprutste en Rybakina zag uitlopen naar een 4-2 voorsprong. Tien minuten later mocht Rybakina haar eerste grandslam-zege vieren