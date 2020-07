Zelfkritische Luis Suárez legt schuld niet bij VAR

„We moeten kritisch naar onszelf kijken”, zegt Suárez tegen El Mundo Deportivo. „Wij hebben de titel uit onze handen laten glippen. Dat ligt volledig aan ons en we zijn niet op zoek naar een ander excuus.” In tegenstelling tot zijn ploeggenoot Gerard Pique en clubpresident Josep Bartomeu legt Suárez niet de schuld bij de VAR. „De ploegen waar Real tegen speelde zijn benadeeld, niet wij. Dat mag ook geen excuus zijn. Het is beter voor ons om zelfkritisch te zijn en de realiteit onder ogen te zien.”

Real Madrid kan zich donderdag tot kampioen van Spanje kronen als het thuis wint van Villareal. Zelfs als De Koninklijke verliest, dan kan het in de volgende wedstrijd uit tegen Leganes alsnog de titel pakken. Hoe dan ook heeft Real genoeg aan twee punten

De kansen lijken nihil dat Barcelona alsnog met het kampioenschap aan de haal gaat, maar dat is voor Suárez geen reden om er met de pet naar te gooien. „Voor de trots van Barcelona moeten we de twee resterende wedstrijden van het seizoen gewoon winnen. Daarna kunnen wij ons focussen op de Champions League, want die kunnen wij nog altijd pakken.”

Barça kwam voor de corona-onderbreking uit bij Napoli voor de achtste finale van de Champions League niet verder dan een gelijkspel (1-1). Nu moeten de Catalanen het klusje in een leeg Camp Nou op 8 augustus zien te klaren. „Als wij ons niveau halen, kunnen wij van iedereen winnen. Falen in één wedstrijd kan ons echter de kop kosten, dus we moeten waakzaam zijn.”

Het zal een lastig karwei worden om Napoli uit te schakelen, aangezien Blaugrana niet in een al te beste vorm verkeert. Toch straalt de 33-jarige spits zelfvertrouwen uit. „Als wij moeten vechten voor iets belangrijks, zoals de Champions League, dan laten wij zien wat wij tegen Villareal deden”, doelt Suárez op de uitstekende wedstrijd van zijn club tegen Villareal (1-4 winst). „We moeten 150% geven. Die wedstrijd tegen Villarea liet zien dat wij het wel degelijk in huis hebben. Als wij echt willen, dan doen wij het”, sluit Suárez af.