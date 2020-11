Max Verstappen onder indruk: ’Maradona had nooit rust’

„Mooi, en ook triest tegelijk. Hij werd nooit met rust gelaten”, zegt de Nederlander aan de vooravond van de Grand Prix van Bahrein.

Verstappen weet zelf ook hoe het is als mensen continu iets van je willen, al is dat in coronatijd minder vaak het geval. „Het zijn nu natuurlijk andere tijden en ik beoefen een andere sport. Daarnaast woon ik niet in het land waar ik mijn grootste fanschare heb. Maar het is denk ik heel belangrijk dat je van begin af aan de juiste mensen om je heen hebt. Mijn manager Raymond Vermeulen, mijn vader en een paar andere mensen halen veel dingen bij mij weg. En daarnaast geniet ik natuurlijk vooral van wat ik doe.”