Ronald Koeman na zeperd FC Barcelona: ’Ik vind het allemaal niet zo vreemd hoor’

„Na de 1-0 heb ik een zeer goed FC Barcelona gezien tot de 2-0. Het grote verschil is dat wij vier opgelegde kansen missen en dan loopt het zo af als nu is gebeurd”, aldus Koeman, die in gesprek met RTL7 sprak van een ’gebrek aan geluk’.

„Maar geluk moet je ook afdwingen. Natuurlijk waren er momenten, die kans van Luuk de Jong bijvoorbeeld. Als hij scoort, wordt het 1-1 en krijg je een andere wedstrijd. Het zit soms niet mee, maar het is te makkelijk om alleen de factor geluk te benomen daarin.”

Luuk de Jong krijgt de bal niet in de touwen. Ⓒ HH/ANP

Koeman wilde na afloop niets weten van scorebordjournalistiek en denkt dat FC Barcelona - nadat in de Champions League eerder ook al met 3-0 werd verloren van Bayer München - op de goede weg is. „We leven in een wereld waarin bij een nederlaag blijkbaar geen sprake van vertrouwen meer kan zijn en bij winst juist wel. Ik vind dat heel opportunistisch. Als jullie daaraan mee willen doen, moet je lekker meedoen.”

"We gaan de Champions League dit seizoen niet winnen, nee"

Natuurlijk ging het na afloop ook (weer) over de toekomst van Koeman. Een ontslag lijkt steeds dichterbij te komen. „Ik weet niet wat dit voor mij betekent”, stelde de oud-bondscoach. „Dit is een harde nederlaag en als mensen binnen de club de situatie niet herkennen, dan wordt het een probleem voor mij.”

Andermaal legde Koeman de situatie waarin FC Barcelona zich momenteel bevindt uit. „We missen de echte klasse voorin om het verschil te maken. Dat heeft FC Barcelona altijd gehad, maar is nu minder. We missen bovendien veel spelers. We hebben door blessures niet eens een rechtsbuiten tot onze beschikking op dit moment. En als je ziet met welke jonkies we eindigen, ja, ik vind het allemaal niet zo vreemd hoor.”

Bekijk ook: Donkere wolken pakken zich samen boven Ronald Koeman na pijnlijk verlies FC Barcelona bij Benfica

Hoewel Koeman veel vertrouwen behoudt in zijn spelers, blijft hij ook realisme prediken. „Ik heb nog steeds geloof in dit elftal. We hebben vandaag gedurende lange periodes goed voetbal laten zien. Natuurlijk kan het op sommige momenten beter, maar anderzijds gaan we de Champions League (met deze selectie, red.) dit seizoen niet winnen, nee.”