Oranje-pechvogel Locadia geselecteerd voor Curaçao

Door Jeroen Kapteijns

Jürgen Locadia. Ⓒ ANP/HH

Jurgen Locadia zag een Oranje-debuut tot vier keer toe in het water vallen, door blessures en zelfs terroristische dreiging bij een oefenduel met Duitsland in Hannover, en heeft nu gekozen om interlands te gaan spelen voor Curaçao. De 29-jarige spits is door bondscoach Remko Bicentini geselecteerd voor de kwalificatieduels van Curaçao voor de Gold Cup in juni.