Ron Jans verklaart puntenverlies FC Twente: ’Omdat we in een leeg stadion spelen’

„Omdat we gewoon in een leeg stadion spelen”, verklaart de trainer het puntenverlies van zijn ploeg bij FOX Sports. „Geef alsjeblieft de supporters, de spelers en voor iedereen een gedeelte van het stadion. Met alle maatregelen. Geef het aan ons terug, want dit is gewoon heel vervelend.”

Twente had in de eerste helft het betere van het spel, maar kwam pas vlak na rust op voorsprong via Vaclav Cerny. Na de goal raakte de thuisploeg het initiatief kwijt en kwam Emmen in de 65e minuut weer langszij. Twente was even van slag na de gelijkmaker. „Het helpt echt hoor, om je door moeilijke momenten heen te slepen. Ze (de fans, red.)zijn hier zo geweldig in de ondersteuning.” En dat miste de trainer dus, waardoor de wedstrijd niet door Twente winnend werd afgesloten.

Jans sluit af door zich achter een eerdere uitspraak van Feyenoord-trainer Dick Advocaat te scharen over dat er wel mensen welkom zijn in pretparken, maar niet in voetbalstadions. „De Efteling, ja. Betaald voetbal, ja.”