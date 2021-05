Voetbal

Deal rond: Milan van Ewijk (ADO) kiest ’Dumfries-route’ naar SC Heerenveen

Milan van Ewijk (20) trekt naar SC Heerenveen. Zijn club ADO Den Haag, SC Heerenveen en de speler zelf kwamen in de afgelopen dagen al tot een akkoord over een transfer. Wanneer alle laatste puntjes op de i zijn gezet, tekent de rechtervleugelverdediger in de komende dagen voor vier seizoenen in Fri...