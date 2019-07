Oranje Leeuwin en Beckham bellen

Geen idee waar de Oranje Leeuwin het over had met de oud-sterspeler van onder andere Manchester United en het Engelse nationale elftal. Van de Donk wilde het feit dat ze met Beckham had gesproken in ieder geval via Instagram delen met de buitenwereld.

Het is onduidelijk waar het tweetal elkaar van kent. Onlangs pakte Van de Donk met het Nederlands vrouwenelftal in Frankrijk zilver op het WK voetbal. Beckham liet daar ook zijn gezicht zien. Zo zat hij onder meer op de tribune toen de Engelse vrouwen de kwartfinale speelden tegen Noorwegen. Engeland was op het WK goed voor brons.

