Van Gerwen na nederlaag: ’Extra zuur, mensen onderschatten dit’

„Hier ben ik doodziek van”, zei Van Gerwen tegenover RTL. „Zoveel wedstrijdpijlen en dan gaat het alsnog mis. Dan ben je gewoon een ongelooflijke lul. Dan moet je heel snel je spullen pakken en wegwezen hier.”

Van Gerwen nam in het begin een 2-0 voorsprong, stond 9-6, 10-7 en 12-9 voor, maar liet Whitlock in de slotfase toch steeds dicterbij kruipen. „Ik baal echt als een stekker. Simon was goed met de scores, maar ik was de baas op het podium. Ik ben onderweg terug naar mijn goede vorm, en dan verlies je op zo’n manier. Dat is extra zuur, mensen onderschatten wat dat met je doet”, besloot Mighty Mike, die volgend weekeinde de Players Championship Finals speelt.