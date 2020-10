SC Cambuur maakt gehakt van Dordrecht

Bij rust stonden de Friezen al met 3-0 voor. Robert Mühren schoot na 5 minuten een strafschop over het doel, maar was een kwartier later wel trefzeker toen hij opnieuw mocht aanleggen vanaf 11 meter. De spits verdubbelde even later de voorsprong van Cambuur met zijn zevende treffer van het seizoen. Michael Breij tekende voor de 3-0 en in de tweede helft voerde Giovanni Korte de score met twee doelpunten op naar 5-0. Korte was kort voor rust in het veld gekomen voor de geblesseerd geraakte Issa Kallon.

Met 16 punten uit zeven wedstrijden staat Cambuur op de derde plek, 2 punten achter het foutloze NAC Breda. Vrijdag treffen beide ploegen elkaar in Breda.