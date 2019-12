Van der Poel houdt ook in Zolder huis

De wereldkampioen had ongeveer halverwege de koers aan één versnelling genoeg om alle overige kanshebbers op beslissende achterstand te rijden. De Belg Laurens Sweeck sprintte enkele seconden na Van der Poel naar de tweede plaats, voor zijn landgenoot Quinten Hermans. Corné van Kessel kwam als zesde over de streep.

„Ik was een beetje verrast dat ik bij mijn eerste poging om weg te komen, al direct ’los’ was”, zei Van der Poel. „Normaal gesproken is het hier altijd moeilijk om een gat te slaan, dat zag je bij de vrouwen ook. Maar dit keer was het niet zo moeilijk om m’n voorsprong hier vast te houden”, aldus de Sportman van het Jaar, die zijn 25e overwinning van dit kalenderjaar in het veld kon vieren.

De wereldbekerzege in Zolder volgde op die van afgelopen zondag in Namen, waar Van der Poel onder bizarre omstandigheden Toon Aerts achter zich hield. De Belgische kampioen kwam daar in de slotronde ten val en startte in Zolder als leider in het wereldbekerklassement met enkele gebroken ribben. Aerts botste nu al vroeg met Zdenek Stybar en werd daardoor gedwongen om vrijwel de hele koers te achtervolgen. De Belg kwam ruim een minuut na Van der Poel als veertiende over de streep, maar behield wel de leiding in het klassement met 437 punten. De concurrentie komt vooral van zijn landgenoten Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt, die respectievelijk 392 en 386 punten hebben.

Van der Poel, die de eerste wereldbekerwedstrijden oversloeg, staat op de achtste plaats met 320 punten, vlak achter Lars van der Haar (357) en Van Kessel (325).