Clubleiding Fortuna Sittard onder indruk van trainer Sjors Ultee

Sjors Ultee Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Na een speurtocht van enkele weken naar een nieuwe trainer heeft Fortuna Sittard besloten om verder te gaan met Sjors Ultee, die de afgelopen weken als interim-trainer al voor de groep stond. De Utrechter heeft getekend tot het einde van het seizoen met een optie voor nog een jaar. Daarmee is de 33-jarige Ultee, die vorig seizoen al hoofdtrainer was bij Fortuna, weer de jongste trainer in de Eredivisie.